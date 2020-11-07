Depremzedelere yardım yağdı - Son Dakika

İZMİR'de yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yurdun dört bir yanından yardımlar gönderiliyor.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık deprem sonrası depremzedeler için birçok vatandaş sosyal medyadan örgütlendi. Alperen-Rana Çetinkaya çifti de sosyal medyadan başlattıkları kampanyayla 300 çadır desteği sağladı. Ayrıca 14 TIR dolusu erzak, dezenfektan, soba, diş fırçası, su, yastık gibi malzemelerin vatandaşlara ulaştırılmasına aracılık etti.

Sosyal medyadan yardım toplayan Rana Çetinkaya, "Çok fazla gönüllü arkadaşımız var. Günde 50 gönüllü arkadaşımızla çalışıyoruz. Amacımız gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup ihtiyaçlarını karşılamak" dedi. Alperen Çetinkaya ise, "Sosyal medyadan bir anda çığ gibi büyüdük. Biz depremzedelere yardımları direkt yaptık. Bugüne kadar buraya 14 TIR yardım geldi. Bu yardımların çoğunu dağıttık, hala dağıtmaya devam ediyoruz" diye konuştu.'KENDİSİ KÜÇÜKTÜ YÜREĞİ BÜYÜKTÜ'Depremzedeler için çok üzülen ve kumbarasındaki parayı vermek isteyen 9 yaşındaki Minel Dolma, "Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Ben Ayda ve Elif bebek için çok üzüldüm. Dualarımız hep sizinle, hani evleri yıkıldı ya bebeklerini alamıyorlar ben de kumbaramda para biriktiriyordum onları size göndersem onlara bebek alır mısınız çok mutlu olurlar ben de çok mutlu olurum" dedi.