Depremzedelere yardımlar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere yardımlar sürüyor - Son Dakika

Depremzedelere yardımlar sürüyor

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası çeşitli yardımlar Ordu'dan da devam ediyor.

Depremzedelere yardımlar sürüyor, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası çeşitli yardımlar Ordu'dan da devam ediyor.


Elazığ ve Malatya'da görülen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, Türkiye'nin tüm noktalarından da yardımlar sürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin yaralarının sarılmasına katkı vermek amacıyla Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ve 19 ilçe tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarının gönüllülük esasına göre katılarak bağışta bulunduğu toplam 10 bin 500 TL tutarındaki nakdi yardım AFAD'ın hesabına yatırıldı.


Destek ve yardımlar kapsamında ayrıca, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ile Ünye Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından insanların acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için maddi ve manevi destek olmak için kendi aralarında topladıkları paraları ve yazdıkları mektupları, yetkililer ile birlikte postaladı. - ORDU

Malatya, Elazığ, Deprem, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi
Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:14:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedelere yardımlar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]