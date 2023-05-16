Seçimin ardından depremzedelere hakaret ve küfürler yağdıran şahıs hakkında yakalama kararı! - Son Dakika
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Seçimin ardından depremzedelere hakaret ve küfürler yağdıran şahıs hakkında yakalama kararı!

16.05.2023 13:14

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından deprem bölgesinde oy veren afetzedelere yönelik sosyal medyada ağır hakaret ve küfür içeren bir video yayınlayan şahıs hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında, şüpheliyle ilgili kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin 15 Mayıs'ta deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzede seçmenlere yönelik Tiktok'ta @alibabaxxl" rumuzlu hesap üzerinden ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren bir video tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliye yönelik "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI VE YAKALAMA TALİMATI VERİLDİ

Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Ayrıca şüphelinin yurt dışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (8)
  • Fikri : Senin gibilerin yüzünden,, işte bu Millet ERDOĞAN dedi. İlk fırsatta millete sövüp sayacaksınız. Milletin gözünüzdeki değeri bu işte üstten bakılıp, Küfür hakaret yemek. Cevap Yaz 186 62 Yayından Kaldır
  • hamdi canyurt: Kuş beyinli Cevap Yaz 160 51 Yayından Kaldır
  • Mert kursun : o kuş kadar beyninle sen insanlara akılmı veriyon be cahil herkez istedigine atar sanane git kime veriyorsan ver abe zavallı mahluk Cevap Yaz 225 67 Yayından Kaldır
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Deprem Bölgesindeki Seçim Sonuçları Dolayısıyla Vatanaşlara Tiktok Hesabından Hakaret Eden Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı Deprem Bölgesindeki Seçim Sonuçları Dolayısıyla Vatanaşlara Tiktok Hesabından Hakaret Eden Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçimin ardından depremzedelere hakaret ve küfürler yağdıran şahıs hakkında yakalama kararı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçimin ardından depremzedelere hakaret ve küfürler yağdıran şahıs hakkında yakalama kararı! - Son Dakika
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