Depremzedelere yönelik psikososyal eğitim sürüyor - Son Dakika
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Depremzedelere yönelik psikososyal eğitim sürüyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasarlı olan ve yıkımları devam eden mahallelerde vatandaşlara psikososyal eğitim verilmeye devam ediyor.

Depremzedelere yönelik psikososyal eğitim sürüyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasarlı olan ve yıkımları devam eden mahallelerde vatandaşlara psikososyal eğitim verilmeye devam ediyor.


24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde meydan gelen deprem nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il genelinde çadır kentlerde ve sağlık ocaklarında psikososyal destek veriliyor. Belirli programlar dahilinde grup ve bireysel şeklinde verilen destek eğitimleri yıkım devam eden mahallelerde depremzedelerin bir travma daha yaşamamaları nedeniyle yoğun olarak sürdürülüyor.


Depremin ilk anında itibaren çadır alanları oluşturulduğunu ifade eden Bakanlığa bağlı PSD Elazığ Saha Koordinatörü Cemre Şeyma Kapu, "PSD bürolarımız buralarda aktif bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Bu bölge için bugün burada ayrı bir çalışma yapıyoruz. 3 alanda psikososyal eğitimler düzenliyoruz. Bir yandan çadırda yaşama devam ederken bir yandan da bölgede yıkımlar devam ediyor. Vatandaşlarımızın ikinci bir travma yaşamamaları için onlar ile grup ve bireysel danışmanlık yapılıyor. Bir yandan da çocuklarımızın da bu süreçte etkilenmemesi için onlara yönelikte yoğun çalışmalarımızda devam ediyor" dedi.


Depremin ilk gününden beri burada olduklarını belirten depremzedelerden Ayşe Bozkurt, " Kızılay, AFAD, Polisler ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bizler yalnız bırakmıyorlar. Bizler her konuda destek oluyorlar. Bizlere ve çocuklarımıza psikolojik eğitimler veriyorlar. Onların sayesinde biz düzeldik. Kızımla ben biraz panik atağız. Her zaman deprem olduğunu zannediyoruz. Moralimizi ve psikolojimiz düzeldi" diye konuştu. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:51 Kaynak: İHA
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