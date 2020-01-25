Depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Sungurlu Belediyesi, Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda yardım kampanyası başlattı.

Depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Sungurlu Belediyesi, Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda yardım kampanyası başlattı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin meydana gelmesinin ardından Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Sungurlulardan çok acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, kuru gıda desteğinde bulunmalarını istedi.


Şahiner yaptığı açıklamada, " Değerli Hemşehrilerimiz; İl Afet Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız görüşme sonucunda deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın; kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıdaya ihtiyaç duyduklarını öğrendik.


Sungurlu Belediyesi olarak, Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımıza kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda desteği sağlayacağız. Yardımlarınızı Sungurlu Belediyemizde ki Kadın Kültür Merkezi'ne bekliyoruz.


Gün Devletimizin yanında seferberlik günüdür. Herkesi, Elazığ için iklim koşullarını da dikkate alarak yapacağımız ayni yardımlara katkı sağlamaya davet ediyoruz. Yardımlar Elazığ Valiliğine teslim edilecektir" dedi.


Destek kampanyası nedeniyle Sungurlu Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı. - ÇORUM

Sungurlu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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