Depremzedelere Zonguldak'tan dört tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere Zonguldak'tan dört tır yardım gönderildi - Son Dakika

Depremzedelere Zonguldak'tan dört tır yardım gönderildi

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından yaraların sarıldığı bölgeye Zonguldak'tan 4 tır dolusu yardım gönderildi.

Depremzedelere Zonguldak'tan dört tır yardım gönderildi, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından yaraların sarıldığı bölgeye Zonguldak'tan 4 tır dolusu yardım gönderildi.


Zonguldak Valiliği önünde gerçekleşen törende konuşan Vali Vekili Turgut Subaşı, "Bu gün burada Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden insanlarımızı rahmetle anarken onların acılarını hafifletmek, dindirmek ve paylaşmak amacıyla Zonguldak Valiliği ve Kızılay Zonguldak Şubesi ile birlikte 4 tır olarak hazırladığı yardım malzemeleri gönderme dolayısıyla bir araya geldik. Bu acıları paylaşmak, hamiyetperver davranışları sergilemek; Malatya ve Elazığ'daki yurttaşlarımızın yalnız olmadığını bildirmek üzere buraya teşrif eden sizlere de teşekkür ediyorum. Depremde canlarını, mallarını kaybeden insanlarımıza devletimiz anında tek vücut olarak yardım etmiştir. Ama elbetteki felaketin büyüklüğü karşısında bu yardımların kesintisiz sürdürülebilir şekliyle devam etmesi gerekmektedir. İnşallah Zonguldak Valiliği, Kızılay, Zonguldak'ın hamiyetperver insanları ayni ve nakdi yardımları AFAD kanalıyla bundan sonra da oradaki yurttaşlarımıza ulaştırılacaktır" diye konuştu.


Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydin Ergenç; "Bu afetleri sabır ile eda etmiş bir milletiz. Yaraları sarma noktasında da göstermiş olduğumuz gayret bölünmez bütünlüğümüzün bir resmi olarak ortaya çıkmıştır. Elazığ ve Malatya'da yaşayan kardeşlerimizin yaşanan felaketlerin etkilerini kısa sürede atlatmalarını umut ederek biz de Zonguldak olarak elimizi taşın altına koyduk. Hayırsever halkımızın desteği ile bu yardım tırlarını hazırladık. Allah hayırlarınızın hepsini kabul ve makbul eylesin. Devletimizin var gücüyle sahada olduğu bu dönemde bir tuğla da ekleyebildiysek ne mutlu bize. Elazığ'daki yardım faaliyetlerine katılmak üzere genç Kızılay ekibimizden 15 gönüllü de Elazığ'a gidiyorlar" dedi.


Toplanan insani yardım malzemesi törenle deprem bölgesine gönderildi. 50 ton kömür, bir tır battaniye ve 850 adet gıda kolisi gönderilen yardımlar arasında yer alıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:38 Kaynak: İHA
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