Depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

29.03.2023 18:44
Depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde içerisinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde içerisinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.
Kaza, Alanya ilçesi Uğrak Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Cengiz'in kontrolündeki 46 N 2029 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık olay yerinde, araç sürücüsü Sefa Cengiz ve yolcu Bilge Cengiz sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayaz Cengiz isimli çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan araştırmada ailenin depremzede olduğu belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Tragger, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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