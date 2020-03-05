Depremzedeleri yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkür belgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeleri yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkür belgesi - Son Dakika

Depremzedeleri yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkür belgesi

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta yıkıma neden olan depremde mağdur olan vatandaşlara yardım tırı gönderen işadamlarına teşekkür belgesi verildi.

Depremzedeleri yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkür belgesi, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta yıkıma neden olan depremde mağdur olan vatandaşlara yardım tırı gönderen işadamlarına teşekkür belgesi verildi.


Vali Münir Karaloğlu, Elazığ depremi nedeniyle bölgedeki depremzedeler için Antalya'dan bin koli gıda yardımında bulunan turizmci Ramazan Kara ve Crystal Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kilit ve ANKUTSAN Genel Müdürü Deniz Erdoğan'a Teşekkür Belgesi takdim etti. Antalya Valiliğinde düzenlenen törende Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremler nedeniyle Türkiye'nin her yerinden depremde zarar gören vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yardımları hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, "Biz de Antalya'dan paketlenmiş gıda yardımı yaptık. Turizmcilerimiz 500'er koli gıda paketi hazırladı, Ankutsan'da kolileri hazırladı ve imece usulü 1000 paket gıdayı Elazığ'daki depremzede vatandaşlarımıza gönderdik" dedi.


"Milletimizin büyüklüğü bu"


Van Valiliği dönemindeki deprem tecrübesini de hatırlatan Vali Karaloğlu, "Deprem bölgelerinde gıdanın büyük çuvallarla gönderilmesi çok büyük problemdir. Orada tekrar tasnif etmek, ayırmak, 3'er-5'er kilo haline getirmek çok büyük problemdir. Biz onu burada paketleyip gönderdik ki orada bir koli bir aileye verebilsinler, kolaylık olsun diye. Kilit, Arslan ve Ankutsan ailelerine teşekkür ediyorum. Bu milletin büyüklüğü bu zaten. Yardımlaşmak, dayanışmak söz konusu olduğunda herkes elinden gelen gayreti gösteriyor" diye belirtti.


Karaloğlu, konuşmasının ardından iş insanlarına Teşekkür Belgelerini takdim etti. Teşekkür Belgesinde "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen deprem sonrasında, Aziz Milletimiz bir kere daha kenetlenerek mağdur vatandaşlarımızın yardımına koşmuş, 81 ilimizden gönderilen yardımlarla mağdur vatandaşlarımızın yaraları sarılmıştır. Bu süreçte, depremzede vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlere kayıtsız kalmadığınız ve örnek bir yaklaşım sergileyerek depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına verdiğiniz desteklerinizden dolayı teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı. - ANTALYA

Antalya, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
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