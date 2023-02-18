Depremzedelerin araçlarını çalan 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Depremzedelerin araçlarını çalan 12 zanlı yakalandı

18.02.2023 09:51

Depremzedelerin araçlarını çalan 12 zanlı yakalandı Adana'da depremzedelerin 2 otomobil, 13 motosiklet ve 11 elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen 12 zanlı yakalandı.

Depremzedelerin araçlarını çalan 12 zanlı yakalandı

ADANA - Adana'da depremzedelerin 2 otomobil, 13 motosiklet ve 11 elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen 12 zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde, Adana'da 13 bina yıkılırken, 148 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çok sayıda bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar vatandaşın bırak gittiği araçlarını çalmaya başladı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 otomobil, 13 motosiklet, 11 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 12 şüpheliyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremzedelerin araçlarını çalan 12 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremzedelerin araçlarını çalan 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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