Depremzedelerin eşyaları jandarmaya ait askeri kamyonlarla taşınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelerin eşyaları jandarmaya ait askeri kamyonlarla taşınacak - Son Dakika

Depremzedelerin eşyaları jandarmaya ait askeri kamyonlarla taşınacak

6 saat önce

ELAZIĞ'da, hasarlı evlerindeki eşyaları taşımak için araç bulmakta zorlanan depremzedelerin ihtiyaçları, Jandarma Genel Komutanlığı filosundaki 'Unimog' tipi askeri kamyonlarla taşınacak.

Depremzedelerin eşyaları jandarmaya ait askeri kamyonlarla taşınacak, System.String[]

ELAZIĞ'da, hasarlı evlerindeki eşyaları taşımak için araç bulmakta zorlanan depremzedelerin ihtiyaçları, Jandarma Genel Komutanlığı filosundaki 'Unimog' tipi askeri kamyonlarla taşınacak.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da yaralar sarılıyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin taleplerini karşılamak amacıyla, Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'a 20 'Unimog' tipi askeri kamyon gönderdi. Ankara'dan kente getirilen araçlar, depremzedelerin eşyasının taşınmasında kullanılacak.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
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