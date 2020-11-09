Depremzedelerin eşyası emin ellerde - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, depremde evi yıkılan ya da hasar gören vatandaşların, kurtarabildikleri eşyaları emanet edebilmesi için Bornova Işıkkent'teki deposunu açtı. İlk üç günde 55 depremzedenin getirdiği eşyalar teslim alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşların, eşyalarını depolayabilmeleri için ESHOT Genel Müdürlüğünün Bornova Işıkkent 7086 Sokak'taki kapalı garajını tahsis etti. Depremzedelerin arayabilmesi ve bilgi alabilmesi için iki telefon hattı da açıldı. Hizmetin başlatıldığı 6 Kasım Cuma gününden itibaren, hafta sonu da dahil olmak üzere 400 kişi arama yaparken, ilk üç günde 55 vatandaşın eşyaları tutanak karşılığında emanete alındı.

ESHOT Genel Müdürlüğünün açtığı (0232) 293 5701 ve 293 5702 numaralı hatları arayan depremzedeler, başvuru bilgileri alındıktan sonra Bornova Işıkkent'te bulunan 'eski Tansaş depoları' olarak bilinen alana yönlendiriliyor. Her gün saat 21.00'e kadar tutanak imzalatılarak teslim alınan eşyalar, bir yıl boyunca ücretsiz depolanacak. - İZMİR