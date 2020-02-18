Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı - Son Dakika

Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı

6 saat önce

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada 24 Ocak'ta yaşanan deprem nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarının 3 ay ertelendiğini ancak 3 ayın sonunda depremzedelerin toplu ödeme yapma gücünün olmadığını ifade ederek, fatura bedellerinin alınmamasını talep etti.

Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı, System.String[]

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada 24 Ocak'ta yaşanan deprem nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarının 3 ay ertelendiğini ancak 3 ayın sonunda depremzedelerin toplu ödeme yapma gücünün olmadığını ifade ederek, fatura bedellerinin alınmamasını talep etti.


TBMM genel kurulunda söz alarak bölgenin sorunlarını anlatan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya ve Elazığ'da doğalgaz ve elektrik dağıtımının Aksa şirketi tarafından yapıldığını anımsatarak, "Elazığ'da deprem dolayısıyla faturaların üç ay ertelenmesine karar verildi. 3 ayın sonunda ödemelerin toptan alınacağı ifade ediliyor. Ancak bir komutun ortalama elektrik ve doğal gaz faturası 800 TL ile bin TL arasında. Asgari ücretle geçinen bir hanenin bunu toptan ödemesi imkansız. Malatya ve Elazığ'daki depremzede hemşehrilerimizin elektrik ve doğalgaz faturalarından üç ay sonunda ücret alınmasını talep ediyor. Biz hemşehrilerimizin bu taleplerini hem bölgede bulunan bakanlarımıza hem de ilgili bakanlıklara iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:14 Kaynak: İHA
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