Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor - Son Dakika

Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor

31.03.2021 15:32

Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor Depremzedelerin boşalttığı evlerde hırsızlık anları güvenlik kamerasında İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 116 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan deprem sonrasında boşaltılan binalarda hırsızlık paniği yaşanıyor.

Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor

Depremzedelerin boşalttığı evlerde hırsızlık anları güvenlik kamerasında

İZMİR - İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 116 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan deprem sonrasında boşaltılan binalarda hırsızlık paniği yaşanıyor. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, son 1 ayda 15 eve hırsız girdiğini belirterek bu konuda yetkililerin daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Hırsızların girdikleri binadan ellerindeki torbalarla çıktıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma yol açtı, 116 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına sebep oldu. Depremde ayrıca birçok bina yıkıldı ve bazı binalar da "hafif, orta ve ağır hasarlı" olarak kullanım dışı kaldı. Boşaltılan binalarda ise son zamanlarda hırsızlık olayları yaşanırken, depremzedeler bu durum hakkında yetkililerden yardım bekliyor. Konu hakkında konuşan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, "30 Ekim depreminden sonra depremzedelere, güvenlik önlemleri neticesinde evlerini boşaltmalarını söylediler ve insanlar eşyalarını alamadan evlerinde çıktı. Bu süreçten sonra ağır hasarlı binaların önlerinde polisler nöbet tutmaya başladı fakat hafif hasarlı ve orta hasarlı binalarda herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar orta ve hafif hasarlı binaları kendilerine mesken tuttu. Son bir aylık dönemde 10-15 hırsızlık olayı ile karşılaştık. Bizim isteğimiz zaten canını zor kurtarmış ve zor şartlarda taşınmış olan bu insanların evlerine kontrol amaçlı gittiğinde bu tarzda bir durum ile karşılaşmamaları" diye konuştu.

"Vatandaşlar evlerinden eşya almaya korkuyorlar ama hırsızlar hiç korkmuyor"

Evlerine yıkılma korkusu ile giremediklerini ama hırsızların hiç korkmadan bölgede dolaştığını belirten site yöneticisi İsmail Ateş, "30 Ekim depreminde bizim sitemiz orta hasarlı olarak belirlendi ve bu nedenle boşaltıldı. Tabii haliyle bazı komşularımız eşyalarını alamadı. Çevrede de yeteri kadar güvenlik önlemi olmayınca hırsızlar bu bölgeyi mesken tuttu. Mesela 16 Mart'ta yine bir hırsızlık oldu. Binada kimse olmadığından şahıslar saat 12.30'da binaya girmiş ve 14.30'a kadar rahat rahat binada kalmış. Hırsızlar girdikleri bir dairede ise kapıyı levye yardımı ile kırmış ve evdeki bütün eşyaları aşağı indirmiş. Fakat heyecana kapılıp buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi eşyaları kapının önünde bırakmış ve giyim eşyalarını alarak kaçmışlar. Daha önceden binaların dışındaki kabloları çaldılar. Kabloları birkaç kez yeniden yaptırdık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hiç olmazsa yetkililer, binalar tamamen boşaltılıncaya kadar bu bölgenin güvenliğini sağlasınlar" ifadelerini kullandı.

Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

İzmir Bayraklı'da bulunan orta hasarlı binaya giren hırsızlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hırsızların binalara girmesi ve depremzedelerin değerli eşyalarını almaları yer alıyor.

Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor
Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor
Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor
Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor
Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor

Seferihisar, Deprem, İzmir, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depremzedelerin giremediği evlerde hırsızlar cirit atıyor - Son Dakika


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