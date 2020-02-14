Depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretiz karşılayabileceği giyim mağazası açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretiz karşılayabileceği giyim mağazası açıldı - Son Dakika

Depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretiz karşılayabileceği giyim mağazası açıldı

7 saat önce

Elazığ'da depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretiz karşılayabileceği giyim mağazası açıldı.

Elazığ'da depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretiz karşılayabileceği giyim mağazası açıldı.

Elazığ Valiliği, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için yeni uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda Cezaevi Kavşağı'nda açılan giyim mağazasında, ihtiyaç sahibi depremzedelere ücretsiz alışveriş imkanı sunulacak.

Mağaza sorumlusu, Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından Türkiye'de büyük bir hassasiyet oluştuğunu söyledi.

Vatandaşlar ve kurumların sürece dahil olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Kimisi gıda kolisi kimisi giyim eşyası gönderdi. Gelen bu yardımlar bir depoda düzenlendi. Kıyafet özellikle bireysel talep oluşturan bir şey olduğundan bunları bir mağazada sergilemeyi düşündük. Vatandaşları bu kıyafetlerle buluşturmak istedik. Bakanlarımız da buna destek verdi. Sonraki süreçte bir hayırsever vatandaşımız burayı bize 5 aylığına tahsis etti."

Depodan alınan ürünlerin kadın, erkek ve çocuklar için ayrı ayrı bölümlerde sergilendiğini belirten Öztürk, mağazanın ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Öztürk, uygulamayı mahalle bazlı başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ihtiyaç sahibi ve afetzede olması. Sisteme dahil bu kişilerin, mesaj atmak suretiyle, mahallelerinde muhtarlıklar aracılığıyla, tuttuğumuz servislerle buraya intikalini sağlıyoruz. Burada alışverişlerini yapıyorlar. Kayıt sistemine dahil olduktan sonra tekrar mahallelerine dönüyorlar."

Öte yandan, Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce depremzedelerin mağazaya ulaşmaları için araç tahsis edildi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretiz karşılayabileceği giyim mağazası açıldı

Elazığ Valiliği, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:13 Kaynak: AA
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