Depremzedelerin kaldığı konteyner kentte korona günleri - Son Dakika

Depremzedelerin kaldığı konteyner kentte korona günleri

Depremin ardından korona korkusu yaşayan Malatyalı depremzedeler zorunlu olmadığı sürece konteynerlerden dışarı çıkamıyor

MALATYA - Malatya'da 6,8'lik Sivrice depreminin ardından konteynerlerden oluşan barınma merkezinde yaşam mücadelesi veren depremzedeler, depremin korkusundan ardından korona virüs endişesi taşıyor. Zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayan depremzedelerin kaldığı konutlar ise sürekli dezenfekte ediliyor.

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisinin görüldüğü Malatya'da Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde evleri yıkılan vatandaşlar için kurulan 786 konteynerde yaşam devam ediyor. Tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedeler geçici barınma merkezlerinde kendileri için yapılacak kalıcı konutları bekliyor.

Şu sıralar korona salgını nedeniyle sık sık dezenfekte edilen konteynerlerde kalan depremzedeler zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Tüm ihtiyaçları giderilen depremzedeler kurulan konteynerlerde korona virüsten korunmaya çalışıyor. Komşuları ile kapıdan kapıya konuştuklarını söyleyen depremzedeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine verilen desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Konteynerde yaşamlarını sürdüren öğrenciler de korona virüs nedeniyle derslerini Eğitim Bilişim Ağı üzerinden televizyondan takip ediyor.

Öte yandan Malatya Valiliğinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmaları kapsamında 4 bin 947 binada ağır hasar tespit edildiği bildirildi. Acil olarak 297 binanın yıkılacağı, 398 binanın ise yıkıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında deprem sonrası bölgede 25 milyon 866 bin TL nakdi yardım yapıldığı belirtildi.