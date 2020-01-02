Depremzedelerin kaldığı konteynerler yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Depremzedelerin kaldığı konteynerler yandı - Son Dakika

Depremzedelerin kaldığı konteynerler yandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 yılından meydana gelen deprem sonrası 2 ailenin kaldığı konteynır yanarak kül oldu.

Depremzedelerin kaldığı konteynerler yandı, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 yılından meydana gelen deprem sonrası 2 ailenin kaldığı konteynır yanarak kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, 2017 yılında Samsat ilçesinde 5.5 şiddetinde meydana gelen depremden dolayı evleri zarar gören ve bu nedenle konteynerde kalan Murat Erdoğan'a, ait konteynerde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın daha sonra yan tarafta bulunan Züheyla Susan'a, ait konteynere de sıçradı. Meydana gelen olay sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olayda ölen yada yaralanan olmazken konteynerlerde ve içerisinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Deprem, Samsat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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