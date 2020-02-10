Depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Elazığ'da çadıra yerleştirilen ailelerin kişisel bakım ihtiyacı, İzmir'den gelen özel araçta karşılanıyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması ilgili, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri yoğun çaba gösteriyor.

Bu kapsamda İzmir Çiğli Belediyesinin, evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veren kişisel bakım birimi ekibi, Elazığ'da, başta çadıra yerleştirilenler olmak üzere evlerinde kalamayan depremzedelere, özel donanımlı araçta hizmet sunuyor.

Çocuklara banyo yapma imkanı sunan ekip, yetişkinlere ise kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti veriyor.

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Özel donanımlı araçları ile ihtiyaç sahiplerinin kişisel ihtiyaçlarını giderdiklerini kaydeden Koç, "Kurduğumuz çadırda erkeklerin saç ve sakal tıraşını, VIP aracımızın içinde de bayanların saç kesimi ile bebeklerin banyolarını yapıyoruz. Amacımız burada hem hijyeni sağlamak hem de burada yaşayan insanları bir nebze mutlu edebilmek, ayrıca psikolojik durumlarının düzelmesine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Günde 100 kişiye hizmet sunuyor

9 kişilik bir ekip ile çalıştıklarını belirten Koç, "Burada hizmet verdiğimiz depremzedelerin yüzlerinde mutluluğu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Günlük yaklaşık 100 kişiye hizmet verebiliyoruz. Hedefimiz burada ihtiyacı olan herkese ulaşabilmek." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz sağ olsun, hep yanımızda oldu"

Kişisel bakım hizmeti alan Hatice Kantekin, evlerindeki hasar nedeniyle çadıra yerleştiklerini söyledi.

Devletin ilgili kurumlarının, sıkıntılarının giderilmesi için büyük çaba gösterdiğini aktaran Kantekin, "Çadırdayız ama devletimiz sağ olsun, hep yanımızda oldu. İzmir'den gelen ekip de bizim kişisel ihtiyaçlarımızı gideriyor. Çocuğuma 16 gündür banyo yaptıramamıştım." diye konuştu.

Saç tıraşı olan Cemal Öterkuş ise "Allah devletimizden razı olsun. Bizim her şeyimizi karşıladı. Depremin ardından 80 il de bize destek oldu. Yardım eden herkesten Allah razı olsun." dedi.

Çadırda zor şartlarda yaşadıklarını kaydeden Ece Ercan da kişisel ihtiyaçlarının giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.