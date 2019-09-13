Son Dakika Haberleri: Depremzedelerin konteynerleri küle döndü
Son Dakika Güncel Haber

Depremzedelerin konteynerleri küle döndü

2 saat önce

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, depremzede Suriyeli ailenin yaşadığı konteynerde başlayıp, 4 konteynere daha sıçrayan yangın, güçlükle söndürüldü.

Depremzedelerin konteynerleri küle döndü, System.String[]

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, depremzede Suriyeli ailenin yaşadığı konteynerde başlayıp, 4 konteynere daha sıçrayan yangın, güçlükle söndürüldü. Konteynerlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Suriyeli Hamid Demire ve ailesinin yaşadığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depremzedelerin yaşadığı konteyner bölgesindeki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak alevler 4 konteynere daha sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alınabildi. Konteynerler kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İtfaiye, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te şiddetli rüzgar; ağaç dalları araçların üzerine düştü
AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 19:08:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depremzedelerin konteynerleri küle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]