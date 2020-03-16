Depremzedelerin konutlarının kura çekilişine koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelerin konutlarının kura çekilişine koronavirüs önlemi - Son Dakika

Depremzedelerin konutlarının kura çekilişine koronavirüs önlemi

6 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören vatandaşlar için yaptırılan TOKİ Afet Konutları'nın kura çekilişi yapıldı.

Depremzedelerin konutlarının kura çekilişine koronavirüs önlemi, System.String[]

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören vatandaşlar için yaptırılan TOKİ Afet Konutları'nın kura çekilişi yapıldı. Hak sahipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kura çekimine alınmadı.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından 'Afet Konutları' yapıldı. Yapımı tamamlanan konutlardan depremzedelere ayrılan 130'unun kura çekimi için tören düzenlendi. Acıpayam ilçesinde yapılan törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz katılırken, koronavirüs salgını nedeniyle hak sahipleri kura çekilişine alınmadı.

Törende konuşan Vali Hasan Karahan, koronavirüs salgını nedeniyle kura çekiliş programını dar kapsamlı yaptıklarını belirtip, "Hak sahibi vatandaşlarımız 1-2 ay içinde yeni evlerine taşınacak. Depremzede vatandaşlarımız için evler 1 yıl gibi sürede tamamlandı. Evlerini kendileri yapıp, yardım alan vatandaşlarımız da var. Onlar da fikir değiştirirse, kontenjan ev ayırdık. TOKİ'deki konutlarımızdan yeterince yer ayrıldı. Şartları ve fiyatları çok uygun. Uzun vadeli 700-800 TL aylık ödeme ile sabit ödeme şeklinde olacağı için de çok avantajlı" dedi.

Konuşmanın ardından TOKİ Afet Konutlarının kura çekilişi gerçekleştirildi. 130 hak sahibinin konutları belirlendi. Çekilişin ardından Vali Karahan ve diğer protokol üyeleri TOKİ Afet Konutlarını gezerek incelemelerde bulundu.


Acıpayam, Denizli, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
İtalya Başbakanı Conte İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı         
15:14
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak         
14:35
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti         
13:48
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi         
13:34
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedelerin konutlarının kura çekilişine koronavirüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]