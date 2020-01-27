Son Dakika › Güncel › Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor (3) - Son Dakika
Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor (3)
6 saat önce
Elazığ'da depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin ihtiyacı, kriz merkezi koordinasyonunda karşılanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:06 Kaynak: AA
Elazığ'da depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin ihtiyacı, kriz merkezi koordinasyonunda karşılanıyor.
Son Dakika Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı