Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor (3) - Son Dakika

Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor (3)

6 saat önce

Elazığ'da depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin ihtiyacı, kriz merkezi koordinasyonunda karşılanıyor.

Elazığ'da depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin ihtiyacı, kriz merkezi koordinasyonunda karşılanıyor.

Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor (3)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:06 Kaynak: AA
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