Depremzedelerin yaraları sarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelerin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Depremzedelerin yaraları sarılıyor

7 saat önce

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, deprem bölgesinde özellikle kadın ve çocuklarla yakından ilgilenerek yaraları sarmaya devam ediyor.

Depremzedelerin yaraları sarılıyor, System.String[]

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, deprem bölgesinde özellikle kadın ve çocuklarla yakından ilgilenerek yaraları sarmaya devam ediyor.


6,8'lik Sivrice depreminin ardından Malatya'da deprem bölgesinde etkin bir şekilde görev yapan jandarma ekipleri depremin izlerinin silinmesi adına geceli gündüzlü çalışıyor. Depremin etkilediği Doğanyol, Pütürge ve Kale'de soğuk kış günlerinde depremzedelerin mağdur olmaları adına yoğun bir mesai harcayan Jandarmanın Kadın Astsubayları çocuk ve kadınların her ihtiyacında yanında oluyor.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinde görevlileri yardıma ihtiyaç duyan bütün vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sıkıntıların çözümü için uğraş veriyor. Depremzedelerin başta barınma olmak üzere gıda, giyecek ve ısınma ihtiyaçları ile yakından ilgilenen kadın Astsubaylar depremin yaralarını sarmak için çalışıyor.


Depremzede kadınların sıkıntılarını da aile ortamında dinleyerek destek sağlayan jandarma görevlilerinin bölgede çalışmaları ise devam ediyor. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:36 Kaynak: İHA
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