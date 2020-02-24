Depremzedelerin yaraları sarılıyor - Son Dakika
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Depremzedelerin yaraları sarılıyor

7 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Havadan çekilen görüntüler İran'daki depremin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havadan çekilen görüntüler

İran'daki depremin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesinde depremde en çok etkilenen Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde vatandaşların mağduriyeti gideriliyor. Depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 vatandaşın yaralandığı mahallerde devletim imkanları seferber edildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından bölgeye gönderilen yakalık bin 500 çadır depremzedeler için hazır hale getirildi. Soba ve ısıtıcılarla ısınmaları sağlanan çadırlara ilk başta yaklaşık 700 yatak kuruldu.

Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:43 Kaynak: AA
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