Depremzedelerin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Van Tarım Orman İl Müdürlüğü, Başkale köylerinde toplamda bin 858 küçükbaş, 36 büyükbaş ve 4 tek tırnaklı hayvanın telef olduğunu, yıkılın ahır ve ağıl yerine de binden fazla çadır kurulduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğini duyurdu.



23 Şubat 2020 tarihinde sabah meydana gelen ve merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki depremde etkilenen Başkale ve Saray ilçelerinde ahır ve ağılların yıkılması ile büyük ve küçükbaş hayvanları telef olan; Özpınar, Ömerdağı, Kaşkol, Güvendik, Gelenler, Böğrüpek, Bilgeç, Yurttepe, Eşmepınar, Evbakan, Kocaköy, Konuksayar, Ortayazı, Uğurlu, Yanal, Yavuzlar, Yolmaçayır, Albayrak, Saçan, Kapıköy, Koçbaşı, Örenburç, Turan, Karahisar, Keçikayası, Zincirkıran, Sırımlı ve Kekikdüzü mahallelerinde depremin ilk saati itibariyle üreticilerin yaraları sarmaya başlandı. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi derecelere düştüğü, bazen yoğun kar yağışının bastırdığı mevsim şartlarında müdürlüğün bütün birimleri ile her gün 100 kişinin üzerinde görevli teknik personel kadrosu ile çalışarak vatandaşların telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tespitini yaptıkları belirtildi. Ayrıca enkaz altında kalan hayvanlar daha kokuşmadan ve etrafa hastalık yaymadan çıkarılarak yerleşim birimlerinden uzak bir yerde gömülerek, üzerini kireçlemiş ve enkaz alanlarını pulvalizatörlerle dezenfekte edildiği belirtilen açıklamada, "Başkale köylerinde üreticilerimizin toplamda bin 858 küçükbaş, 36 büyükbaş, 4 tek tırnaklı hayvanı telef olmuştur. Yıkılan ve ağır hasarlı olan 649 ahır/ağılına karşılık 2 Mart 2020 tarihi itibarıyla üreticilerin acil ihtiyacı olan bin 5 adet hayvan barınağı çadırı tarafımızdan kurulmuş ve ahırı yıkılmamış ancak ağır hasarlı olan ihtiyaç sahipleri için de 792 hayvan çadırı son hızla kurulmaya devam etmektedir. Depremde etkilenen Başkale'nin 19 köyünde yeni doğan yavrular olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş toplam 116 bin 205 hayvan ile ilgili sahada sağlık taramaları yapılarak hasta hayvanları tedavi edilmiş ve ilaç uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Üreticilere de danışmanlık hizmetinin yanında ayrıca Van Veteriner Hekimler Odası da Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş çerçevesinde sahada gönüllü sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir.



Saray ilçesine bağlı depremden etkilenen 9 köyde 48 çiftçinin ağıl/ahırında ağır hasar olduğu tespit edilmiş, ilk etapta 82 adet hayvan çadırına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu köylerde sağlık taramaları yapılarak çiftçilerin mağduriyeti giderilmeye çalışılmaktadır. Bütün bunlarla birlikte insan sağlığı ve hayvan sağlığı da ihmal edilmemiş 20 binin üzerinde küçükbaş hayvan, sağlık taramasından geçirilerek hasta hayvanlar tedavi edilmiştir. Öte yandan deprem nedeniyle kurulan 4 gıda deposu, 2 ekmek üretim merkezi, 4 mobil mutfak ve 13 yemek dağıtım noktasında gıda kontrolü yapılmış, numuneler alınarak analizleri yapılmak üzere İl Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderilmiştir. Bu kontroller her gün tekrarlanarak devam etmektedir. Hayvan barınağı çadırı kurma, ahır/ağıl dezenfeksiyonu, hayvan muayene ve tedavi faaliyetleri ile gıda kontrol ve denetim faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir" denildi. - VAN