Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götürdüğü iddia edilen emniyet müdürü tutuklandı - Son Dakika
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Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götürdüğü iddia edilen emniyet müdürü tutuklandı

06.03.2023 15:46
Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götürdüğü iddia edilen emniyet müdürü tutuklandı

TEKİRDAĞ'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevlendirilen ve görev bitimi depremzedelere dağıtılan bazı yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, evine getirdiği iddia edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, tutuklandı.

TEKİRDAĞ'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevlendirilen ve görev bitimi depremzedelere dağıtılan bazı yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, evine getirdiği iddia edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'in İslahiye  ilçesinde görev yapmak üzere çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ'a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, Tekirdağ'daki evine getirdi. Yadigar Işık'ın  durumu müdürlerine bildirildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Işık'ın evine yakın kameraları inceleyerek, malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Işık'ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi. Gözaltına alınan Işık, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen Işık,  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Işık'ın serbest bırakılmasına itiraz etti.Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından gözaltına alınan Işık, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Gaziantep, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götürdüğü iddia edilen emniyet müdürü tutuklandı - Son Dakika

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