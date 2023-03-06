Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü , Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapmak üzere çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ'a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, Tekirdağ'daki evine getirdi. Yadigar Işık'ın durumu müdürlerine bildirildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Işık'ın evine yakın kameraları inceleyerek, malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götürdüğü iddia edilen emniyet müdürü tutuklandı - Son Dakika

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