Depremzedelerin yardımına koşan UMKE ve 112 ekipleri Bolu'ya döndü - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından bölgeye giden ULUSAL Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerini kabul etti.

Depremzedelerin yardımına koşan biri doktor olmak üzere 11 personel kentte döndü.

UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri ile İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Vali Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Depremzedelere yardım eden ekibi tebrik eden Vali Ümit, "Devletimiz ve milletimiz çok iyi bir refleks göstererek en kısa sürede olaya müdahale etti. Millet olarak, son depremde de tüm dünyaya yardımlaşma konusunda birlik ve beraberliğimizi, dayanışma örneğimizi bir kez daha gösterdik. Sizlere emekleriniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Ümit, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine, gayretli çalışmalarından dolayı başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.