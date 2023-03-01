Depremzedenin bileziklerini çalan eski uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika
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Depremzedenin bileziklerini çalan eski uzman çavuş tutuklandı

01.03.2023 17:07

Samsun'da kız arkadaşı ile gittiği depremzedenin evinden 'altın bilezik çalıp sattığı' iddia edilen eski uzman çavuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da kız arkadaşı ile gittiği depremzedenin evinden 'altın bilezik çalıp sattığı' iddia edilen eski uzman çavuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan deprem dolayısıyla Samsun'a gelen A.T.'nin kız arkadaşı ile evine giden M.A. (31), kendisini 'yüzbaşı' olarak tanıttı. Aileye yardım edeceğini söyleyerek evi dolaşıp namaz bahanesiyle müsaade isteyen M.A. bu sırada evde bulunan 90 bin lira değerindeki altın bilezikleri çaldı. Bileziklerin yerinde olmadığını fark eden aile polisten yardım istedi.

Amasya'ya gittiği öğrenilen M.A., burada yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık için Amasya'dan Samsun'a geldiği belirtilen M.A.'nın çaldığı bilezikleri 80 bin liraya sattığı ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.A. olaydan dolayı çok pişman olduğunu ve böyle biri olmadığını savundu. Nöbetçi mahkemece tutuklanan M.A. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.A.'nın eski uzman çavuş olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Malatya, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremzedenin bileziklerini çalan eski uzman çavuş tutuklandı - Son Dakika

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