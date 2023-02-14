Depremzedenin aracını çalarak Hatay'dan Kocaeli'ye geldi, savunması hayrete düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzedenin aracını çalarak Hatay'dan Kocaeli'ye geldi, savunması hayrete düşürdü

14.02.2023 13:46

Depremzedenin aracını çalarak Hatay'dan Kocaeli'ye geldi, savunması hayrete düşürdü "Kurtardığım eşyalarımı ve çocuklarımı alıp, kiraladığım arabayla Kocaeli'ye geldim. Çocuklarımın nerede olduklarını bilmiyorum.

Depremzedenin aracını çalarak Hatay'dan Kocaeli'ye geldi, savunması hayrete düşürdü

"Kurtardığım eşyalarımı ve çocuklarımı alıp, kiraladığım arabayla Kocaeli'ye geldim. Çocuklarımın nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı burada kaybettim"

Aracı çalınan depremzedenin cevabı yürekleri dağladı: "Ailem enkaz altında, onları kurtarmaya çalışıyorum"

KOCAELİ - Hatay'dan bir depremzedeye ait çalınan otomobil ile Kocaeli'ye gelen şüpheli, polis ekiplerinin uygulaması sırasında durduruldu. Ekiplere sahte kimlik gösteren şüphelinin, cezaevinden izinli çıkan hükümlü olduğu tespit edildi. İfadesinde, otomobili çalmadığını, kiraladığını iddia eden şüpheli, "Hatay'da oturduğumuz ev deprem dolayısıyla yıkıldı. Kurtardığım eşyalarımı ve çocuklarımı alıp, kiraladığım arabayla Kocaeli'ye geldim. Çocuklarımın nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı burada kaybettim" dedi. Ekiplerin telefonla ulaştığı otomobil sahibinin ise "Ben kimseye araç kiralamadım, benim ailem enkaz altında. Ailemi kurtarmaya çalışıyorum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Şubat Pazar Günü polis ekipleri uygulama yaptığı esnada bir otomobili durdurdu ve sürücüden kimliğini istedi. Şüpheli bunun üzerine polis ekiplerine Muhammet A. ismini taşıyan kimlik gösterdi. Sorgulamada şüphelinin verdiği kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde şüphelinin, açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü Hasan A. olduğu tespit edildi. Araçta ve Hasan A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 2 telefon, 2 sahte kimlik, bir miktar uyuşturucu madde, kredi kartları, 100 dolar ve tabanca ele geçirildi. Otomobilin ise Hatay'da ikamet eden bir depremzedeye ait olduğu belirlendi. Hasan A. gözaltına alındı. Cezaevinden izinli çıkan Hasan A.'nın, dolandırıcılık suçundan da dosyaları bulunduğu öğrenildi.

"Ailem enkaz altında"

Polis ekipleri otomobilin sahibine ulaştı. Ekiplerle telefonda görüşen otomobil sahibinin, "Ben kimseye araç kiralamadım, benim ailem enkaz altında. Ailemi kurtarmaya çalışıyorum" dediği öğrenildi.

"Çocuklarımı burada kaybettim"

İfadesinde, hırsızlık yapmadığını söyleyen Hasan A., "Aracı Hidayet isimli kişiden kiraladım. Hatay'da oturduğumuz ev deprem dolayısıyla yıkıldı. Kurtardığım eşyalarımı ve çocuklarımı alıp, kiraladığım arabayla Kocaeli'ye geldim. Arabayı çalmış olsaydım bu kadar yol gelemezdim. Çocuklarımın nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı burada kaybettim. Araçta ele geçirilenler bana ait değildir. Aracı kiraladığım kişiye ait olabilir" dedi.

Hasan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremzedenin aracını çalarak Hatay'dan Kocaeli'ye geldi, savunması hayrete düşürdü Depremzedenin aracını çalarak Hatay'dan Kocaeli'ye geldi, savunması hayrete düşürdü Deprem bölgesine takviye ekip Deprem bölgesine takviye ekip

Kocaeli, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremzedenin aracını çalarak Hatay'dan Kocaeli'ye geldi, savunması hayrete düşürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 25 yaşındaki kaleci, penaltıyı kurtardıktan sonra hayatını kaybetti
13:28 Depremde polis eşini ve 3 çocuğunu kaybeden kadının en zor görevi! Cenazeye tekerlekli sandalye ile katılabildi
15:10 Yatakla beraber 5. kattan düştü, üzerine bina yıkıldı! Oyuncu Ahmet Kara hayatını kaybetti
15:02 Yardım için gönderilen montun her bir cebinden çıkanlar depremzede kadını böyle duygulandırdı
14:14 Deprem sonrası EGM harekete geçti: Provokatif paylaşım yapan 17 kişi tutuklandı
13:48 Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti
14:36 Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk sözler: Kemer takmadığım için kafamı vurdum, kaslarda zedelenme var
14:18 Memleketini yalnız bırakmadı! Fenerbahçe'nin eski yıldızından alkışlanacak hareket
13:55 Son dakika! Haluk Levent depremin merkez üssüne yardım götürürken trafik kazası geçirdi
13:52 Son Dakika: 10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 974'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2023 15:41:20. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzedenin aracını çalarak Hatay'dan Kocaeli'ye geldi, savunması hayrete düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement