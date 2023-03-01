DEPREMZEDENİN EVİNDEN BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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DEPREMZEDENİN EVİNDEN BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

01.03.2023 10:48

SAMSUN'a, Malatya'dan gelip yerleşen depremzedenin evinden 100 bin lira değerinde bilezik çalan şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'a, Malatya'dan gelip yerleşen depremzedenin evinden 100 bin lira değerinde bilezik çalan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. isimli depremzede, Malatya'da meydana gelen deprem sebebiyle bir süre önce Samsun'a yerleşti. Depremzedenin evine giden M.C.(32), kendini yüzbaşı olarak tanıtıp A.T.?ye burada yardımcı olacağını söyleyip evine girdi. Bir süre sonra evinden 100 bin lira değerinde 2 bilezik çalındığını fark eden aile, polise şikayette bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin Amasya'da olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda M.C., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Malatya, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPREMZEDENİN EVİNDEN BİLEZİK ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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