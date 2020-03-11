Depremzedenin köpek sevgisi, onlardan ayrılamıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Depremzedenin köpek sevgisi, onlardan ayrılamıyor - Son Dakika

Depremzedenin köpek sevgisi, onlardan ayrılamıyor

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası evleri ağır hasar gördükten başka yere taşınmak zorunda kalan 52 yaşındaki Fikri Çayır, 7 yıldır eski evinde beslediği köpeklerinden bir an olsun ayrılamıyor.

Depremzedenin köpek sevgisi, onlardan ayrılamıyor, System.String[]

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası evleri ağır hasar gördükten başka yere taşınmak zorunda kalan 52 yaşındaki Fikri Çayır, 7 yıldır eski evinde beslediği köpeklerinden bir an olsun ayrılamıyor.


2 çocuk babası Fikri Çayır'ın 24 Ocak'ta meydana gelen depremde Sanayi Mahallesi'ndeki evi ağır hasar aldı. Hasar gören evlerinin avlusunda Alman Cocker cinsi 7 köpeğe, çocukları gibi bakan Çayır, depremden sonra kendilerine çıkan daireye taşındı. Ancak köpekleri için yer bulamayan Çayır, 7 yıldır müstakil evinin avlusunda beslediği köpeklerinden ayrılamadı.Her gün düzenli olarak ağır hasarlı eski evine gelen Çayır,köpeklerini yerleştirdiği odunluktan çıkararak onlarla yakından ilgileniyor. Köpeklerinden hiçbir zaman ayrılmak istemediğini dile getiren Çayır, onlar için kendinin bakabileceği bir yer temin edilmesini istedi.


"Bana çok alıştılar"


Çocukluğundan beri hayvanlara karşı büyük bir ilgisinin olduğunu belirten Fikri Çayır, " Hayvanları çok seviyorum. Kuş olsun, kedi olsun veya herhangi bir hayvan olsun onları çok seviyorum. Yedi senedir de bu köpeklere bakıyorum, birlikteyiz. Mersin'den bana iki tane gönderdiler. Ben de bunlara baktım ve bana çok alıştılar ve yavrularını da aldım. Onları çok seviyorum" dedi.


Elazığ depreminde ağır hasar gören evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarını ancak köpekleri için her gün uzun yol kat ettiğini dile getiren Çayır, " Deprem oldu, evimiz hasar gördü ve yıkacaklar. Ben de bunlardan ayrılmak istemiyorum. Bunlar da benden ayrılmak istemiyorlar. Ne yapacağımı kara kara düşünüyorum. Ben şuanda Çaydaçıra Mahallesi'nde oturuyorum. Allah devletimizden razı olsun, bize bir ev verdiler. Oradan buraya gelmek biraz zor oluyor. Buraya geldikten sonra da işe gidiyorum. Hem iş hem de burası bana uzak oluyor. İki çocuğum var, biri 23 diğeri de 18 yaşında. Oğlum bazen köpeklerden rahatsız oluyordu. Bizimle ilgilenmiyorsun ama hayvanlarla ilgileniyorsun diyor. Bunlar da canlar, dilleri yok ki dertlerini anlatsınlar. Bunların her zaman yanlarında olmak istiyorum, olacağım da. Hayatta bırakmam" diye konuştu.


"Köpeklerim için uygun bir yer istiyorum"


Tek isteğinin köpeklerine uygun bir yerin yapılması olduğunu ifade eden Çayır, "Valimizden, belediye başkanımızdan, köpeklerime bakmam için bir yer tahsis etmelerini istiyorum. En azından evim yapılana kadar bir yer istiyorum, başka da hiçbir şey istemiyorum. Hepsinin kimliği var, aşılarını yapmışım. Fırat Üniversitesi'nde kayıtları var ve anneleri normal doğum yapamadığı için iki kere sezeryan doğum yaptırdım. Ne olursa olsun ilgileniyorum. Geziyorum, gezdiriyorum. Bunların yanında durduğum zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Yani bunlar benden ayrılmak istemiyorlar ben de onlardan"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:46:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedenin köpek sevgisi, onlardan ayrılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]