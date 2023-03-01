Depremzedeyi çaldığı konteyneri satarak dolandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzedeyi çaldığı konteyneri satarak dolandırdı

01.03.2023 11:52
Depremzedeyi çaldığı konteyneri satarak dolandırdı

Adana'da bir şahıs, depremde evi hasar gören vatandaşı başkasına ait konteyneri 13 bin TL'ye satarak dolandırdı.

Adana'da bir şahıs, depremde evi hasar gören vatandaşı başkasına ait konteyneri 13 bin TL'ye satarak dolandırdı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 Şubat'ta 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır hasar gören İ.K. adlı vatandaş, ailesiyle birlikte geçici bir süre barınma ihtiyaçlarını karşılamak için konteyner arayışına girdi. İ.K. kahvehanede arkadaşlarına durumu anlatırken şüpheli Feyyaz Ceyhun D. de duydu. Şüpheli, İ.K.'nin yanına gelerek kendisinde konteyner olduğunu ve satabileceğini ifade etti. İkili arasında geçen pazarlığın ardından piyasa değeri 25 bin TL olan 12 metrekarelik konteyneri şüpheli, İ.K.'ye 13 bin TL'ye sattı. Vinç kiralayan Feyyaz Ceyhun D., Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde bulunan konteyneri araca yükletip İ.K.'nin verdiği adrese teslim ederek parasını aldı.

Arsa sahibi konteyneri göremeyince gerçek ortaya çıktı

Devletten kiraladığı arazide tarım arazisine çiftlik kuran R.A., arazisine kontrole geldiği sırada konteynerin olmadığını gördü. Çalışanların barınması için aldığı konteyner çalınınca R.A., durumu polise bindirdi. Bunun üzerine polis ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek Feyyaz Ceyhun D.'nin izine ulaştı.

Yakalanan dolandırıcıdan pişkin savunma

Dolandırıcının izini bulan polis ekipleri, şüpheli şahsı düzenlendiği operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, "Oturduğum evin yakınında başı boş bir konteyner vardı. Kahvehanede konuşmalara kulak misafiri olunca onu satabileceğimi düşündüm" diyerek suçunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konteyner ise sahibine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremzedeyi çaldığı konteyneri satarak dolandırdı: Evimin yakınında başı boş duruyordu Depremzedeyi çaldığı konteyneri satarak dolandırdı: Evimin yakınında başı boş duruyordu TSK helikopterleri deprem bölgelerine 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı TSK helikopterleri deprem bölgelerine 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı

Kahramanmaraş, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremzedeyi çaldığı konteyneri satarak dolandırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan deplasman yasağı getirilen Fenerbahçe'ye destek
11:29 Peru'da kuryenin yanındaki kutudan 800 yıllık mumya çıktı: O benim ruhani kız arkadaşım
11:12 İnsanları resmen tabuta koymuşlar! 4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı
10:57 Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım, art niyetim yoktu
11:16 Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor maçı için getirilen deplasman yasağı ile ilgili harekete geçti
11:11 Halkevleri Genel Başkanı, polis memurunun yakasına yapıştı
11:07 7.7'lik deprem sırasında hayrete düşüren görüntü! İki gölden alevler yükseldi
10:38 Altının gram fiyatı 1.113 lira seviyesinden işlem görüyor
10:46 Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Şebnem Dönmez ve Bekir Aksoy, Yasak Elma dizisinden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2023 12:08:50. #1.12#
SON DAKİKA: Depremzedeyi çaldığı konteyneri satarak dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement