'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

17.02.2023 14:23
'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, depremzede olduğunu söyleyerek aldığı yardım malzemelerini sattığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Kamalak'ın (55) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, depremzede olduğunu söyleyerek aldığı yardım malzemelerini sattığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Kamalak'ın (55) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kamalak'ın ifadesinde, yardım malzemelerini Osmaniye ve Hatay'daki çocuklarını deprem bölgesinden Muğla'ya getirebilirim düşüncesiyle aldığını söyledi. Kamalak, "Savcının, 'Eşyalar arasındaki bebek kıyafetlerini neden aldın' sorusu üzerine ise Kamalak, 'Torunlarım bulunuyor' diye cevap verdi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Hamdi Bey Polis Merkezi ekipleri, kendisini depremzede olarak tanıtan Ali Kamalak'ın gençlik merkezlerinde dağıtılan yiyecek, içecek, giyecek ve yakacakları alıp sattığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Menteşe'de 1 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 çuval odun, 1 yağmurluk, 2 havlu, 1 elektrikli battaniye, 5 atlet, 4 takım çocuk kıyafeti, 5 battaniye, 1 nevresim takımı, 1 kadın botu, çeşitli kuru bakliyatlar, kağıt havlular, 1,5 litre zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali Kamalak, savcılıktaki ifadesinde, 4 Şubat tarihinde deprem bölgesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gittiğini anlatıp, "Burada boşanma aşamasında olduğum eşim ve çocuklarımın bir kısmı bulunuyordu. Diğer çocuklarım ise deprem bölgesi olan İskenderun ve Dörtyol'da yaşıyor. Ülkemizde meydana gelen büyük depreme yakalandım. Yaklaşık 5 gün kadar orada kaldım. Daha sonrasında Muğla'ya döndüm. Şehirde gezindiğim sırada gençlik merkezinde bağış için gönüllüler tarafından toplanan eşyaların olduğu bir yardım standına rastladım. Çocuklarımı Muğla'ya getirebileceğimi düşünerek birtakım yardım malzemelerini aldım ve bunları arkadaşımın dükkanına istifledim. Hiçbir şekilde eşyaları satışa çıkaracak biçimde yerleştirmedim. Eşyaları aldığımdan arkadaşımın haberi yok. İstiflediğim zaman gördü ve ne olduğunu sordu. Çocuklarımı deprem bölgesinden Muğla 'ya getirebilirim düşüncesiyle eşyaları aldım. İyi niyetimle bu davranışları gerçekleştirmiştim" dedi.

Savcının, 'Eşyalar arasındaki bebek kıyafetlerini neden aldın' sorusu üzerine Ali Kamalak, "En küçük çocuğum 12 yaşındadır. Ancak torunlarım buluyor" diye cevap verdi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı 'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Muğla'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi Muğla'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Hatay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:36 Doktoru konuştu! 248 saat enkaz altında kalan Aleyna'yı "cenin pozisyonu" korumuş
15:05 Fenerbahçe, Güney Koreli genç yıldız Jin-Ho Jo ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı
14:47 Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i transfer etti
14:39 Yakın çevresinden 100'e yakın insanı kaybeden depremzedenin çaresizliği! Gözünün yaşı bir an bile kurumuyor
14:25 Son Dakika! YÖK: Üniversiteler 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacak, nisanda hibrit seçeneği değerlendirilecek
13:00 Enkaz altında kalan küçük kız serumu içmek istedi! Ekipler çareyi, enjektörle su vermekte buldu
13:56 Skandal iddia sonrası federasyon harekete geçti! Barcelona yıllarca ligden men edilebilir
13:02 Enkazdan çıkan depremzedenin sözleri tüyleri diken diken etti: Bir şehit bana zemzem suyu verdi
13:54 Kocaeli Batı Yakası Mobilya Üreticileri Derneği'nden deprem bölgesindeki konut sorununa hızlı ve ekonomik çözüm! 100 aileye yuva olacak
13:46 Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı iddiası! En yakın arkadaşı önce paylaştı, sonra sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2023 15:38:05. #1.12#
SON DAKİKA: 'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement