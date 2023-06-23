Depremzedeyken taşındığı evde asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Depremzedeyken taşındığı evde asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

23.06.2023 20:51

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Nevşehir'e taşınan Mehmet Kahraman, yeni satın aldığı daireye korniş ölçüsü almak için gittiği sırada yapımı devam eden 4 katlı binanın son katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Nevşehir'e taşınan Mehmet Kahraman (64), yapımı devam eden 4 katlı binanın son katından asansör boşluğuna düşerek öldü. Kahraman'ın yeni satın aldığı daireye korniş ölçüsü almak için gittiği öğrenildi.

YENİ DAİRE SATIN ALDI

Saat 17.00 sıralarında Cevher Dudayev Mahallesindeki yapım aşamasında olan 4 katlı binanın son katında meydana gelen olayda Hatay'da yaşayan Mehmet Kahraman, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle birlikte Nevşehir'e taşındı. Kahraman, burada kendine yeni bir daire satın aldı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Dairesine korniş ölçüsü almak içine gelen Kahraman, evden çıktıktan sonra dengesini kaybederek kullanılmayan asansör boşluğundan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER ÇIKARDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından depremzede Kahraman'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Mehmet Kahraman, Kahramanmaraş, Nevşehir, Hatay, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Depremzedeyken taşındığı evde asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedeyken taşındığı evde asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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