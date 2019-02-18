Depresyon Son Yılların Hastalığı

Çözüm Refleksoloji..!!!

Depresyonun refleksoloji yöntemi ile son bulduğunu söyleyen Refleksolog ve REFLEKSOLOJİDER Başkanı Serpil BİHİR,

Sayın Bihir; depresyon nedir? Depresyonla nasıl başedilir? Depresyon kalıcı mıdır? Refleksolojinin depresyona etkileri nelerdir?

Günümüz şartları, hayat kalitemizi düşürüyor. Yorgunluk, bitkinlik, nedensiz bir şekilde isteksizlik… Derken kendimizi bir şekilde çıkamayacağımız karanlık bir girdabın ortasında buluyoruz.

Yapacağımız tek şey bir destek almak…

Duygularımızın gereksinimini her zaman vücudumuz karşılamayabilir.

Uzman Refleksolog Serpil Bihir yorumladı… Beynimizde çalışan mucize sistem ve depresyonu çözen mucize yöntem Refleksoloji..

Beynimize yerleştirilen mucizevî gerçekler isteğimiz ve isteğimiz dışında çalışarak bu görevleri yerine getirirler.

Merkezi sinir sistemimiz, bizim duygularımızı, mantığımızı yöneten bir sistemdir. Kendi işleyişi içerisinde hepsinin üstlendikleri belirli görevleri vardır.

Bizim bu ve buna benzer durumlarda yapmış olduğumuz mucize yöntem ise; sinir sistemi içerisinde işleyen duygusal uyarıları aktif hale getirmektedir.

Serotonin(mutluluk hormonu) salgısını artırmak, hormonsal dengeyi sağlamak, vücut ağrıları(kas spazmı)nı gidermek gibi uyarılar verilerek kişinin duygusal dürtülerini harekete geçirme amaçlanır.

Beynimizde işleyen bu sistem aslında birçok sorunumuzu refleksoloji uyarıları ile sonlandırır.

Sayın Bihir, Refleksoloji nedir?

Refleks bilimi de diyebiliriz… Eski çağlardan günümüze kadar gelen ve şuan sağlık bakanlığınında onayladığı en etkili destekleyici bir tedavi yöntemidir.

Refleksoloji etkiye tepki vermedir. Örneğin; başımızın ağrıması vücudumuzun bir etki durumudur, refleksoloji ile bu bölgeye verilen bası uyarısı ve alınan sonuç ise vücudun tepki yansımasıdır.

Refleksoloji başta engelliler olmak üzere genel ağrı şikayetleri, hormon sorunları, psikolojik rahatsızlıklarda uygulanan en etkili destekleyici ve tamamlayıcı yöntemdir.