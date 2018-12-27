Son Dakika Haberleri: Depresyonu Yenen Molekül Araştırması"Na Ödül

Depresyonu Yenen Molekül Araştırması"Na Ödül

15 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Çavun, Doktorclub Awards 2018 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'nin "Yılın Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması" dalında birinciliğe layık görüldü.

Depresyonu Yenen Molekül Araştırması
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Çavun, Doktorclub Awards 2018 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'nin "Yılın Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması" dalında birinciliğe layık görüldü.


Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 kategoride verilen "Doktorclub Awards 2018" ödülleri belli oldu.


Toplam 15 bin hekim üyenin oyları sonucunda, "Gly-Gln'in depresyonda kullanımı" konulu araştırmasıyla Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Çavun, "Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri" başlığı altında verilen "Yılın Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması" dalında birinciliğe layık görüldü.

Çavun, ödülünü, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu'ndan aldı.

Törende konuşma yapan Çavun, "çağın en büyük vebası" olarak tanımlanan depresyona bir umut olabilmek adına 10 yıldır çalışmaların devam ettiğini ve deney hayvanları aşamasının tamamlandığını belirterek, "Bundan sonra ilaç firmalarıyla birlikte klinik aşamanın da tamamlanmasıyla Türkiye'den bir ilaç modülünü dünya tıbbına adamaktan büyük mutluluk duyacağım." ifadesini kullandı.

Doktorclub Awards'ın BUÜ Tıp Fakültesine verdiği teşekkür belgesini teslim alan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya da Prof. Dr. Sinan Çavun'u tebrik ederek, çalışmanın bundan sonraki süreçleriyle ilgili bilgi aldı.


Çavun ve ekibinin çalışması, "Mutluluk hormonu" olarak bilinen "B-endorfin"in yıkımı sırasında ortaya çıkan ve vücutta sentez edilebilen (Glycyl-glutamine) Gly-Gln'in depresyon tedavisindeki etkinliğini kanıtlamıştı. Klinik deneyler aşamasındaki çalışmaya Avrupa ve ABD patenti de alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:02 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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