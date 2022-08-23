DEQİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Huzhou kentinin Deqing ilçesine bağlı Xin'an kasabasında çeltik tarlalarını sulayan köylü ve gönüllüler, 23 Ağustos 2022. (F otoğraf: Xie Shangguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin'de Kuraklığa Karşı Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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