Çin'de Kuraklığa Karşı Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin'de Kuraklığa Karşı Mücadele Devam Ediyor

23.08.2022 21:41
Çin'de Kuraklığa Karşı Mücadele Devam Ediyor

DEQİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Huzhou kentinin Deqing ilçesine bağlı Xin'an kasabasında çeltik tarlalarını sulayan köylü ve gönüllüler, 23 Ağustos 2022. (F otoğraf: Xie Shangguo/Xinhua)

DEQİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Huzhou kentinin Deqing ilçesine bağlı Xin'an kasabasında çeltik tarlalarını sulayan köylü ve gönüllüler, 23 Ağustos 2022. (F otoğraf: Xie Shangguo/Xinhua)

Çin'de Kuraklığa Karşı Mücadele Devam Ediyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Kuraklığa Karşı Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Kuraklığa Karşı Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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