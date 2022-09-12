Pakistan, Çin'in Bağışladığı Gıda Yardımı Paketlerinin Belucistan'daki Dağıtımına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan, Çin'in Bağışladığı Gıda Yardımı Paketlerinin Belucistan'daki Dağıtımına Başladı

12.09.2022 21:39
Pakistan, Çin'in Bağışladığı Gıda Yardımı Paketlerinin Belucistan'daki Dağıtımına Başladı

DERA BUGTİ, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in gönderdiği gıda yardımı paketleri Pazar günü Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde dağıtıldı.

DERA BUGTİ, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in gönderdiği gıda yardımı paketleri Pazar günü Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde dağıtıldı. Güney Asya ülkesinde kısa süre önce şiddetli seller meydana gelmişti. Paketlerin dağıtılması için Belucistan'ın Dera Bugti kabile bölgesinde gerçekleştirilen törene, selden etkilenen yerel halktan 800'den fazla kişi katıldı. Törende konuşan Pakistan Narkotik Kontrol Bakanı Nawabzada Shazain Bugti, şiddetli sellerin vurduğu Pakistan'a yaptığı zamanında yardım için Çin'e teşekkür etti. "Çin her zaman bir kardeş olarak zorluklarla karşı karşıya geldiğinde Pakistan'ın yanında olmuştur" diyen Bugti, Pakistan'ın eğitim, tıbbi bakım ve diğer alanlarda altyapı inşasının geliştirilmesi için Çin'le işbirliğini derinleştirmeyi dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi. Törende konuşan Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong da iki ülkenin birbirlerine kriz anlarında yardım etmeye dair eski bir geleneğe sahip olduğunu ve Çin hükümetinin selden zarar gören Pakistanlı kız ve erkek kardeşlerine yardımcı olmaya büyük önem atfettiğini söyledi. Büyükelçi, "Çin halkı, 2008'de güçlü bir deprem Çin'in Sichuan eyaletindeki Wenchuan'ı vurduğunda Pakistan'ın stratejik malzeme yedeğindeki tüm çadırları bağışladığını asla unutmayacak" dedi. Nong, Çin'in Pakistan'la iki tarafın da kazançlı çıktığı işbirliğini güçlendirmeyi ve daha iyi bir ülke inşa etmek için ortak çaba göstermeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'nun (NDMA) yayınladığı son verilere göre Pakistan'da Haziran ayı ortasından bu yana meydana gelen yağmurla ilintili olaylarda 1.396 kişi hayatını kaybetti ve 12.728 kişi de yaralandı.

YORUMLAR
500
Çin'in Shandong Eyaletinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 18,2 Arttı Çin'in Shandong Eyaletinin Dış Ticareti Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 18,2 Arttı Babacan: Türkiye'nin Bir Daha Asla Sabah Erken Kalkanın, Gece Geç Yatanın Darbe Yaptığı Bir Ülke Olmasına İzin Vermeyeceğiz Babacan: Türkiye'nin Bir Daha Asla Sabah Erken Kalkanın, Gece Geç Yatanın Darbe Yaptığı Bir Ülke Olmasına İzin Vermeyeceğiz
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 12 Eylül Darbesi, Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Çin'in Bağışladığı Gıda Yardımı Paketlerinin Belucistan'daki Dağıtımına Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:30 Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü
21:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü toplantı istedi! Su zammı görüşülecek
21:00 Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı
20:53 MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı
20:30 İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
20:33 Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 21:39:05. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan, Çin'in Bağışladığı Gıda Yardımı Paketlerinin Belucistan'daki Dağıtımına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement