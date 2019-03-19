Son Dakika Haberleri: Dera'da Rejim Karşıtı Gösteriler Sürüyor

Dera'da Rejim Karşıtı Gösteriler Sürüyor

2 saat önce

DERA/ Suriye'nin güneyinde halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği Dera il merkezinde Beşşar Esed rejimi karşıtı gösteriler devam ediyor.

Dera'da Rejim Karşıtı Gösteriler Sürüyor, System.String[]
DERA/ Suriye'nin güneyinde halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği Dera il merkezinde Beşşar Esed rejimi karşıtı gösteriler devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin güneyindeki Dera il merkezindeki "Dera Beled" bölgesinde, Hafız Esed heykelinin dikilmesiyle yeniden başlayan rejim karşıtı gösteriler sürüyor.

Dera Beled bölgesinde halk 10 Mart'ta bir araya gelerek rejim karşıtı gösteriler düzenlemişti.

Rejim karşıtı dövizler taşıyan ve slogan atarak yürüyen göstericiler, 1-2 günlük aralıklarla protestolar düzenleniyor. Bölgede güvenlikten sorumlu Rus askeri polisi, göstericilere rejim güçlerinin müdahale etmesini engelliyor.

Dera'da 15 Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı protestolar, Esed ordusunun şiddetle karşılık vermesiyle ülke genelinde iç savaşa dönüşmüştü.

Rejim, Temmuz 2018'de Rusya'nın hava desteğiyle düzenlediği yoğun saldırılar neticesinde Dera'dan muhalifleri ve rejim kontrolünde yaşamak istemeyen sivilleri çıkarmıştı. Rusya'nın arabuluculuk yaptığı tahliye anlaşması gereği, idare yeniden rejime geçmişti. Ancak güvenlik halen Rus askeri polisi tarafından sağlanıyor.

Dera'dan çıkmak zorunda kalan siviller, halen İdlib'deki kamplarda barınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Dera, Güncel
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