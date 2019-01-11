Son Dakika Haberleri: Derbent'in Araç Filosu Son 10 Yılda Yenilendi

Derbent'in Araç Filosu Son 10 Yılda Yenilendi

1 saat önce

Konya'nın Derbent ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi hizmet verebilmek için belediye envanterine kayıtlı eski ve kullanım süresi dolmuş araçların yerini son 10 yılda yeni araçlar aldı.

Derbent'in Araç Filosu Son 10 Yılda Yenilendi, System.String[]
Konya'nın Derbent ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi hizmet verebilmek için belediye envanterine kayıtlı eski ve kullanım süresi dolmuş araçların yerini son 10 yılda yeni araçlar aldı.

Kış şartlarının yoğun olduğu ilçede vatandaşlara hizmet etmek için iş makinelerine ve toplu ulaşım araçlarına önem verdiklerini belirten Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, "Derbent Belediyesi olarak son 10 yıl içerisinde araç filosunu tamamen yeniledik. İlçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 5 milyon liraya mal edilen 29 araç temin edildi. Özellikle kış mevsiminin zorlu şartlar altında geçtiği ilçede kar açma faaliyetlerinin yapılması ve vatandaşlarının ulaşımlarını kolayca sağlaması için gerekli olan araçlara önem verildi. Derbent Kayak Merkezi olmaya hazırlanan bir ilçe olduğu için burada kar yağışları çok fazla oluyor. ve sık sık kar yağıyor. Bu anlamda iş makinelerimizle yolların açılması ve vatandaşlarımızın taşınması noktasında ihtiyacı gideriyoruz. Ayrıca sosyal ihtiyaçların karşılanması, öğrencilerimizin okullarına kolay ulaşımını sağlamak için gerekli olan taşıtlar da belediyemizin envanterinde bulunuyor. Mahallelerden merkeze vatandaşlarımız ücretsiz olarak taşınıyor. Her türlü hizmet için ve vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarının karşılanması için güçlü bir araç filomuz var. Tasarruf açısından daha az yakan araçlar tercih edildi. Araçların mevsimsel anlamda korunması ve daha uzun süre kullanılması için de araç parkı yapıldı" İfadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Konya, Araç, Derbent, Güncel
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