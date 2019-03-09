Derbent Kaymakamı Fatmagül Dalmış'a Ziyaretler
1 saat önce
Konya'nın Derbent ilçesinde, öğretmen ve öğrenciler İlçe Kaymakamı Fatmagül Dalmış'ı ziyaret etti.
Konya
'nın Derbent
ilçesinde, öğretmen ve öğrenciler İlçe Kaymakamı Fatmagül Dalmış'ı ziyaret etti.
Derbent İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yılmaz
, kendisine eşlik eden Çiftliközü
İlkokulu Müdürü Hüseyin Taşpınar
, öğretmen ve bir grup öğrenciyle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında Derbent'in kadın Kaymakamı Fatmagül Dalmış'ı makamında ziyaret etti.
Yaldız ve beraberindekilerKaymakam Dalmış'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Dalmış'a, İlçe Mili Eğitim Müdürü Yaldız günün anısına kendi isminin yazılı olduğu bir tuğra işlemeli bir tabak verirken, öğrenciler de çiçek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:46 Kaynak: AA
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