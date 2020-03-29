Derbent köyü yeni tip koronavirüse karşı karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derbent köyü yeni tip koronavirüse karşı karantinaya alındı - Son Dakika

Derbent köyü yeni tip koronavirüse karşı karantinaya alındı

6 saat önce

Yozgat'ta Derbent köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Yozgat'ta Derbent köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Derbent köyünün 29 Mart itibarıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edildi.

Derbent köyü yeni tip koronavirüse karşı karantinaya alındı

Derbent, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:36 Kaynak: AA

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