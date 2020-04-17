Derbent'te belediyeden vatandaşlara ücretsiz maske desteği - Son Dakika

Konya'nın Derbent ilçesinde, belediye tarafından vatandaşlara ücretsiz koruyucu maske dağıtımının başladığı bildirildi.

Derbent Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların son dönemde önemli ihtiyacı haline gelen koruyucu maske kullanımını daha da yaygınlaştırmak için harekete geçti.

Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, koruyucu maske dağıtımını esnaf ziyaretleri yaparak başlatırken, belediye görevlilerinin de mahallelerde kapı kapı gezerek, yaylalara giderek vatandaşlara maskelerini teslim ettiği bildirildi.

Vatandaşlar ilçede maske dağıtımının başlamasından yaşadıkları memnuniyeti ifade ederken, Belediye Başkanı Ayten'e salgın kapsamında yürütülen geniş kapsamlı çalışmalardan teşekkür etti.