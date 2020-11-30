Derbent'te çiftçilere, "tarım alet ve ekipmanlarının doğru kullanımı" eğitimi - Son Dakika

Konya'nın Derbent ilçesinde, çiftçilere tarım alet ve ekipmanlarının doğru kullanımı konusunda eğitim verildiği bildirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "KOP desteği ile Derbent tarımı makineleşiyor" projesinin hayata geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, proje çerçevesinde Derbent ilçesi çiftçilerine tarım alet ve ekipmanlarının doğru kullanımı, ortak çalışma anlayışı ve etkili tarım makine kullanımı ve iş başarısını artırma konularında eğitim çalışmaları verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çiftçimize eğitim çalışmaları, kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak yapılmaktadır. Proje kapsamında temin edilen taş toplama, balya, katı gübre dağıtma ve çilek malç serme makinelerimiz ise yöre çiftçimizin kullanımına yakın bir zamanda sunulacaktır."