Derbent'te Dünya Kadınlar Günü'nde Fidan Dikildi

Derbent Kaymakamlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçede fidan dikim etkinliği düzenledi.

Derbent Kaymakamlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçede fidan dikim etkinliği düzenledi.



Etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşurken, Derbent Kaymakamı Fatmagül Dalmış da, etkinlikte fidan dikti. Kaymakam Dalmış, tüm kadınların gününü kutladı.



Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Uzun, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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