Derbent'te Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Konya'nın Derbent ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Konya
'nın Derbent
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Derbent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tatil kararıyla ilgili olarak, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Şubat
2019 Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli de bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:25 Kaynak: AA
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