Son Dakika Haberleri: Derbent'te Eğitime Kar Engeli

Derbent'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Konya'nın Derbent ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

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Konya'nın Derbent ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Derbent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tatil kararıyla ilgili olarak, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Şubat 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli de bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:25 Kaynak: AA

28 Şubat, Konya, Derbent, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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