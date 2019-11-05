Son Dakika Haberleri: Derbent'te "KOP destekliyor, taze fasülye konserve oluyor" projesi
Son Dakika Güncel Derbent'te 'KOP destekliyor, taze fasülye konserve oluyor' projesi

Derbent'te "KOP destekliyor, taze fasülye konserve oluyor" projesi

6 saat önce

Derbent ilçesinde, "KOP destekliyor, taze fasülye konserve oluyor" adlı proje hayata geçiriliyor.

Derbent'te

Derbent ilçesinde, "KOP destekliyor, taze fasülye konserve oluyor" adlı proje hayata geçiriliyor.

Derbent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından desteklenen "KOP destekliyor, taze fasülye konserve oluyor" adlı proje için taraflar arasında protokol imzaların atıldığı bildirildi.

Derbent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Uzun, yaptığı yazılı açıklamada 450 bin liralık bütçe ayrılan proje için protokol imzalarının atıldığını belirterek, "Derbent İlçe Belediyemizin de katkılarıyla yürütülecek olan bu proje ile Derbent ilçemizde kurulacak olan konserve fabrikası bölgemize yeni iş imkanları ve istihdam sağlayacak." dedi.

Cihan, yeşil fasülye üretiminin Konya'daki en önemli merkezlerinden olan Derbent'te projenin hayata geçirilmesi ile birlikte üretim miktarının da önemli ölçüde artacağını ifade ederek "İlçemizdeki fasülye üreticimiz de ürününü değerinde satabilecektir. İlçemizde halen 7 bin dekar alanda toplamda yıllık ortalama 11 bin tonun üzerinde ürün üretilmektedir.Yeni projemizde emeği geçen ve geçecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Ovası Projesi, Derbent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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