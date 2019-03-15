Son Dakika Haberleri: Derbent'te Toplu Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

Derbent'te Toplu Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

58 dakika önce

Konya'nın Derbent ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan konutların hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Derbent'te Toplu Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Edilecek, System.String[]
Konya'nın Derbent ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan konutların hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Derbent Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı işbirliği ile ilçe merkezinde hayata geçirilen toplu konut projesi kapsamında inşa edilen 47 konutun yapımının tamamlandığını belirtti.

Acar, konutların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin 18 Mart'ta yapılacak törenle dairelerine kavuşacağını söyledi.

Acar, yeni konutların hak sahibi vatandaşlara hayırlı olması dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:09 Kaynak: AA

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