Derbent yolları daha konforlu hale getiriliyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe Derbent bölgesindeki caddelerde asfaltlama çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki tüm noktalardaki yolları daha modern hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe İlçesi Derbent mevkiinde önemli bir güzergahta bulunan caddelerde yol çalışmaları gerçekleştirildi. Fatih Caddesi'nde asfaltı sağlamlaştırmak için yolun temelini teşkil eden bin 400 ton pilent mix temel serimi yaptı. Bu işlemin ardından caddeye serilecek bin 800 ton asfaltla Fatih Caddesi daha konforlu ve güvenli hale getirilecek. Fatih Caddesi'nin bozuk olan önceki yolu Tramer makinesi ile kazındı. Kazınan yola pilent mix temel serimi yapan ekipler caddeyi asfaltlayarak üst yapıyı tamamlayacak.

Derbent Doğukan Caddesi'nde ise üst yapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, caddeye 2 bin 800 ton pilent mix temel, bin 400 ton da asfalt serimi yaptı. Doğukan Caddesi, kaldırım parke bordürü çalışmalarının da tamamlanmasıyla yeni bir çehreye kavuşacak. - KOCAELİ