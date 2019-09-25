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Derbi 11'i hazır!

22 dakika önce

Rakibini bir lig maçında son olarak 18 Ekim 2014'te yenen sarı kırmızılı ekip, galibiyet hasretini sona erdirmek için hazırlıklarına başlarken, yönetim kurulu dün Hürriyet'in duyurduğu gibi Florya Metin Oktay Tesislerinde toplandı.

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Rakibini bir lig maçında son olarak 18 Ekim 2014'te yenen sarı kırmızılı ekip, galibiyet hasretini sona erdirmek için hazırlıklarına başlarken, yönetim kurulu dün Hürriyet'in duyurduğu gibi Florya Metin Oktay Tesislerinde toplandı. Başkan Mustafa Cengiz ve idareciler teknik direktör Fatih Terim ile de bir araya gelirken teknik heyete duydukları güveni dile getirdiler. Terim ise şimdiden derbideki 11'ini belirlemiş durumda.


Beş isim yedeğe çekilecek


Yeni Malatyaspor karşılaşmasında geniş bir rotasyona giden ve önemli futbolcularını dinlendiren Fatih Terim, Fenerbahçe maçında beklendiği gibi ideal 11'ini sahaya sürecek. Sakatlığını atlatan Belhanda ile birlikte Falcao, Feghouli, Mariano ve Lemina da sarı lacivertli takıma karşı ilk 11'de olacak. Japon Yuto Nagatomo'ya da sol bekte şans verecek olan Fatih Terim, Malatya'da ilk 11 oynayan Adem Büyük, Andone, Ömer Bayram ve Şener'i derbide yedek bırakacak. Belhanda'nın dönüşü ile birlikte kulübeye geçmesi beklenen isim ise Jean Michael Seri olacak.


Terim stoperleri uyaracak


Marcao ve Luyindama'nın son haftalardaki performansından memnun olmayan Fatih Terim iki stoperini de özel olarak uyardı. Tecrübeli teknik adam ayrıca Brugge ve Yeni Malatyaspor maçlarında net pozisyonları gole çeviremeyen Ryan Babel'in dikkatini çekerek toparlanmasını isteyecek. Terim'in F. Bahçe 11'i şöyle olacak: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao

Fatih Terim, Hürriyet, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:40 
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