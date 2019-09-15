Derbi aşkı bir başka

Adana'da dün evlenen ve bugün balayında olması gereken bir Adanaspor taraftarı, eşini evde bırakıp Adanaspor'un Adana Demirspor ile oynayacağı maçı izlemeye geldi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile Adana Demirspor arasında saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda başlayacak olan maç için Adanalılar sabahtan bu yana stat etrafını karnaval yerine çevirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü de derbi öncesi geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis stadyum etrafında giriş çıkışlarda bütün taraftarları tek tek arayıp içeri aldı.



"Dün evlendi bugün derbiye geldi"



Burak Özkan isimli bir Adanaspor taraftarı da Adanaspor aşkının bir başka olduğunu, dün evlenmesine rağmen bugün maça geldiğini belirterek, "Eşim maça gelmeme kızdı ancak benim en büyük aşkım Adanaspor. Derbi maçına mutlaka gelmeliydim. Sadece aşkımı geride bırakmadım Adanaspor için daha öncede final ve vizelere girmedim. Maçtan sonra telafi sınavlarına girerek okulu bitirdim. Bugün de inşallah kazanacağız" dedi.



Adana Demirspor taraftarları da kendilerine ayrılan alanda takımlarını desteklemek için beklemeye başladı. Adana Demirsporlu 8 yaşındaki minik taraftar Ata Kartal ise Adana Demirspor'un maçı 2-1 kazanacağını belirterek, "Babamla birlikte 5 yaşından bu yana maçlara geliyorum. Adana Demirspor'u çok seviyorum" dedi.



Derbiye saatler kala her iki takımın da taraftarları stada girmeyi bekliyor. - ADANA