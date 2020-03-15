Derbi bahislerinde Galatasaray öne çıktı

LİGİN zirvesini yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde bahisçilerin favorisi Galatasaray oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına ortak olabilmek için mutlak kazanmak zorunda olduğu karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarların yüzde 91'i takımlarının galibiyetine oynadı. Siyah beyazlıların yüzde 41'inin de Galatasaray seçimi yapması dikkat çekti. Türkiye'nin yasal bahis sitesi www.misli.com'un verilerine göre Fenerbahçeli taraftarların yüzde 45'i de kuponlarına sarı kırmızılı takımın galibiyetini aldı. Galatasaray, Beşiktaş'a karşı İddaa'da 2.00 oran ve altında çıktığı son 11 maçın 10'unu kazanırken, fatih Terim de büyüklere karşı ligde karşılaştığı son 32 maçın 27'sinde mağlup olmadı. sergen Yalçın da bugüne kadar teknik adam olarak Galatasaray'a karşı çıktığı 8 maçın sadece 2'sini kaybetti. misli.com'da açılan Gol atan oyuncu, penaltı olur mu, uzatma süresi, hakem VAR'a kaç kez gider ve ofsayt sayısı gibi özel etkinlikler yoğun ilgi gördü.